ダイヤモンドエレクトリックホールディングス [東証Ｐ] が2月12日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比65.4％増の18.6億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の11.5億円→17億円(前期は14.6億円)に47.8％上方修正し、一転して15.9％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益