光通信 [東証Ｐ] が2月12日後場(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比9.6％増の1126億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の1150億円→1200億円(前期は1175億円)に4.3％上方修正し、一転して2.1％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の446億円→496億