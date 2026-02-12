ニンゲンの飼い方を少しずつ学ぼう！【漫画】本編を読むこの世界では人間が、犬や猫などのペットを飼っている。しかし、逆にニンゲンが自分たちよりも上位生物に愛玩動物として飼われることになったら？そんな世界線を描く、ぴえ太(@camoy_ghost)さんの「ニンゲンの飼い方」は、Xで10万いいねを獲得、pixiv月例賞を受賞した。ニンゲンが飼われる姿をみて、「見方が違えば、自分たちが飼っているペットはこんな世界に見えているのか