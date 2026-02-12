中米企業協力マッチングプロジェクト発足20周年イベントが2月9日、北京で開催され、中国と米国のビジネス界代表250人余りが参加しました。イベントは中国国際貿易促進委員会（CCPIT）、在中国米国大使館、米商務省国際貿易局の共催によるものです。 このプロジェクトは、2005年にCCPITと米商務省国際貿易局が共同で設立したものです。過去20年間、双方は累計100回余りの経済貿易イベントを開催し、両国の企業約3000社にサービスを