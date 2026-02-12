ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が12日、WBCに出場する侍ジャパン合宿へ合流するためにこの日限りでチームを離れる松本裕樹投手、近藤健介外野手、周東佑京外野手、牧原大成内野手と握手を交わし、激励した。「（4人には）まず、国を代表してやってきてくださいということで。テレビじゃないんでNetflix（ネットフリックス）で応援していますと言いました」。今大会独占放送するメディア名を挙げ、送り出した。特に周東