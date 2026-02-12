歌手の荻野目洋子（57）が12日、大阪市内で今春、大阪と東京で行うライブの取材会を行った。どの曲を演奏するかどうかは未定だが、ギターやウクレレを用いての弾き語りを披露するという。「ギターは20代で始めましたが、一度は挫折しました。子育てが一段落して始めたのがウクレレ。サザンオールスターズの関口和之さんらとウクレレバンドをやってます。大人になって、皆といっしょに音楽を作り上げるのが楽しくて」と荻野目。アイ