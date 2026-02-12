超特急のカイとリョウガが12日、都内で、パーソナリティーを務める文化放送「稜海しました！超特急QR」（月曜深夜1・30）の取材会を行った。番組初のポップアップショップを東京・新宿丸井アネックスであす13〜22日に開催する。オープン翌日はバレンタインデーが控える。記者の「お2人からのバレンタインプレゼントと考えて良いですか」という質問に吹き出した後、「気付いちゃいました？」とにやり。リョウガは「自腹ですけど