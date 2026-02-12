超特急のカイが12日、都内で、リョウガとパーソナリティーを務める文化放送「稜海しました！超特急QR」（月曜深夜1・30）の取材会を行った。番組初のポップアップショップを東京・新宿丸井アネックスであす13〜22日に開催。「丸井さんで実店舗としてポップアップショップやらせてもらえると思ってなかった。番組始まって1年と約4ヶ月ぐらいで4個目のグッズっていう、ラジオ番組としては異例の速度のグッズの出し方なので本当に