フジテレビの堀池亮介アナウンサー（29）が12日、自身のインスタグラムを更新。今月末に育休から復帰することを明かした。【写真あり】フジ・堀池亮介アナ、2月末に育休から復帰「支えてくださる皆さまに心より感謝」堀池アナは、昨年8月に第1子男児誕生を報告。この日の投稿では「先月から育児のためお休みをいただいておりますが、今月末よりお仕事に復帰いたします」と伝え、「支えてくださる皆さまに心より感謝申し上げま