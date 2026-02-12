ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が12日、インスタグラムを更新。桜を眺める姿を公開した。竹中アナは「おはよう」と書き出し、「今日は華華天国担当日やたたたたたたたたーーーーリスナーさんにあえるるるるるーーーー」と報告。そして「沖縄は桜の季節だお」とつづり、桜を眺める横向きショットを公開した。この投稿に「笑顔が最高」「素晴らしい」「美人！」などのコメントが寄せられている。広島県呉市出身の竹中ア