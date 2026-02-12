ミラノ・コルティナオリンピック™は日本時間12日夜から13日早朝にかけての大会7日目が行われる。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会の過去最多メダル「18」超えを狙うここまで日本は金メダル2個を獲得。スノーボードの男女ビッグエアで、木村葵来（21、ムラサキスポーツ）と村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）がアベックVの快挙。6日目を終え、チームジャパンは計8個（金2