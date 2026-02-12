警察庁が１２日に公表した昨年の犯罪情勢統計では、特殊詐欺と「ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺」の被害額が前年比６割増の約３２４１億円（暫定値）に上った。海外の拠点から電話する「ニセ警察詐欺」が増加しており、警察当局は対策の強化を急いでいる。「リアリティーあった」「録音聴取します」。栃木県の男性会社員（２６）は昨年６月、「福岡県警捜査２課のタカノ」と名乗る男から、スマートフォンのビデオ通話で「取り調べ