「蔵六の奇病」「地獄変」などの作品で知られるホラー漫画家で、膵臓（すいぞう）がん闘病中の日野日出志氏（79）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。退院後、再び入院していることを明かした。日野氏は昨年11月、「膵臓癌を宣告された」と公表。1月3日の投稿で「今日から入院しました。6日に8時間の大手術があります」と報告し、「術後の生活はもう元の日常に戻る事は出来なくなります。覚悟を決めて天命に身を委ねて生きて行