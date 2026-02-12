包括連携協定の締結式で、記念写真に納まるUSJと大阪市の関係者＝12日午前、大阪市役所ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市）と大阪市は12日、観光の促進やスポーツの振興といった4分野で包括連携協定を結んだ。USJの開業から3月で25年を迎えるのを機に、大阪・関西万博の閉幕後も国内外の観光客らに大阪市の魅力を発信し、活性化につなげる。USJの人気キャラクターや大阪城などの名所を描いたマンホールのふた5種