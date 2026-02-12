元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏が、11日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。11日に行われた渡辺直美の東京ドーム公演を振り返った。佐久間氏はオープニングで「さっき渡辺直美の東京ドーム見に行きまして」と報告。内容やゲストは一切発表されておらず「直美しか発表されないで東京ドーム売り切ったのがまずすごい」と感嘆した。ショーについては「ビヨンセで始まって