GA technologiesが運営するAI不動産投資「RENOSY」は2月10日、"パパママ投資家"の資産形成および投資にまつわる調査結果を発表した。調査は2026年1⽉21日〜1⽉25日、現在投資をおこなっている20〜60代の働くパパ・ママ1,820⼈を対象にインターネットで行われた。パパママ投資家の実態調査○資産形成の目的は「老後の生活資金」が6割資産形成・資産運用を行う理由は?パパママ投資家に資産形成をおこなう理由を尋