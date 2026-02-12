2月11日、女優でモデルの新木優子が、自身のInstagramを更新した。世界的ブランド『Dior』のイベントに参加したことを報告、その近影が話題となっている。2026年2月12日に、同ブランドの新コンセプトストア『ディオール バンブー パビリオン』が東京・代官山にオープン。10日に記念イベントが開催され、豪華なタレント陣が多数招待された。「新木さんは、《日本との絆を継承し、代官山に誕生した“ディオールバンブーパビリオ