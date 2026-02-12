ベビーカレンダーは2月10日、夫婦の営みについての調査結果を発表した。調査は2026年1月21日〜1月25日、子どもが1人以上いる女性(妊娠中を除く)461人を対象にインターネットで行われた。○「1年以上セックスなし」が最多現在のセックスの頻度は現在のセックスの頻度について調査したところ、「1年以上していない」という回答が27.7%で最多となった。一方で「週に1回以上」の行為がある世帯は全体の1割強(14.7%)にとどまり、定期的