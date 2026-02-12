Photo: SUMA-KIYO ROOMIE 2025年11月23日掲載の記事より転載 話題の巻取り式ケーブル付きのモバイルバッテリー。僕もケーブルを忘れがちなのでとても気になっていました。ただ、ケーブルが使い心地やバッテリー性能、その他の機能面が気にかかり、購入に踏み切れずにいたんです。そんなとき、Ankerにも巻取り式モデルがあるとの情報をキャッチ。これまでも満足度の高かったAnkerならば！と判