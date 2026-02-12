程よく気の抜けたデイリーコーデにおすすめのアイテムといえば、やっぱり「スウェット」。気軽に買い足せるアイテムを探すなら【しまむら】をチェックしてみて。今回編集部が注目したのは、ロゴデザインがシャレ感を高める「スウェットトップス」です。ゆったりとしたサイズ感でこなれ見えも狙える優秀アイテムの魅力をレポートします。 ボリューム袖でサマ見え！ 【しまむら】「MAR4ダンSTR」\77