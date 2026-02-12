秋田は人格否定する過激な言動や合理的理由のない要求が発生していると発表ブラウブリッツ秋田は2月12日、公式SNSやメール等で発生しているカスタマーハラスメント（カスハラ）への対応について、2025年3月に策定した基本方針を改めて再掲し、注意を喚起した。クラブの発表によると、ごく一部の利用者から、長時間にわたる電話や執拗な連絡、スタッフに対する大きな怒鳴り声や、「バカ」「頭がおかしい」「常識がない」といっ