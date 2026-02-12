岡山県倉敷市酒津に本店がある化学メーカーのクラレ(本社・東京)が2月10日、2025年12月期の連結決算を発表しました。売上高は約8084億円(前期比－184億円)、純利益は約75億円(前期比－243億円)です。 純利益の大幅減については、イソプレンケミカル事業とエラストマー事業の固定資産(生産機器)の減損損失(256億円）を特別損失として計上したことが主な要因です。 またポバール樹脂の