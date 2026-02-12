JX金属（5016）が2月12日、前日比500.5円高の3,280円でストップ高を記録し、年初来高値を大幅に更新した。チャート上では、直近の戻り高値を抜けたことで戻り売り圧力が消滅する「青天井」の局面に入っている。【こちらも】高市自民圧勝で日本版CIA始動国家情報特需が促す防衛・サイバー銘柄の資本効率改善この急騰の直接的な契機となったのは、2月10日に発表された2026年3月期第3四半期決算だ。会社側の適時開示によれば、