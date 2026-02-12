演歌歌手の青山新が１２日、都内で１８日に発売される最新曲「十三ケ月」の発売イベントを行った。１４日はバレンタインデーでもあることから、初めてのチョコレートタルト作りに挑戦。青山の地元千葉・浦安市の先輩である吉木りさに指導してもらいながら製作した。パティシエをイメージした服装で登場した青山は「気持ちが伝わるように、気合を入れて頑張りたい。大変不安ではありますけれども、頑張っていきたい」とあいさ