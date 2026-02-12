セガ ラッキーくじから「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」の第7弾が登場！「MORE MORE JUMP！」「Vivid BAD SQUAD」「25時、ナイトコードで。」の賞品が、A賞からF賞、ラストラッキー賞でラインナップされます☆ セガ ラッキーくじ「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミクVol.7」  価格：1回 750円（税込）発売日：2026年2月13日(金)より順次発売予定販売店舗：ローソン