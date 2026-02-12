ダンスボーカルグループ「超特急」のカイとリョウガが１２日、パーソナリティーを務める文化放送のラジオ「稜海しました！超特急ＱＲ」（月曜・深夜１時半）の初のポップアップショップ（２月１３〜２２日、東京・新宿マルイアネックス）の開催を記念した生配信を都内で行った。文化放送の配信プラットフォーム「ＱｌｏｖｅＲ」を用いた生配信で２人は、ポップアップストアの見どころやグッズを紹介。会場で発売されるみそラ