巨人の泉口友汰内野手と浦田俊輔内野手が１２日、バレンタイン逆チョコ企画に出演した。サンマリンスタジアム横のステージに登壇。抽選に登場した女性ファンにチョコを手渡しした。浦田は逆チョコとして家族にクッキーをプレゼントしたエピソードを披露し、ファンから黄色い歓声が上がっていた。