竹を両手に持つシャンシャン。（２０２５年１２月２４日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都2月12日】中国四川省雅安市にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター雅安碧峰峡基地で、日本生まれのパンダ、シャンシャン（香香）が倒れた木の上に座って竹を食べる様子が撮影された。