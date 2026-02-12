北海道・江別市の積雪した道路で9日、反対車線を走る逆走車がトラックと正面衝突しそうになる危険な場面が撮影された。車は中央分離帯のポールの間を通り抜け、正常な車線に戻った。一方、長野・須坂市でも3日、コンビニへ急ぐために猛スピードで逆走する車が目撃されている。逃げ場を失った逆走車の強引な復帰9日、北海道・江別市でカメラがとらえたのは、反対車線を走行する危険な逆走車だ。目撃者が「トラック来た、前から」と