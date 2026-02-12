ミュージカル「メリー・ポピンズ」（3月28日開幕、東京・東急シアターオーブなど。21日からプレビュー公演）の稽古場公開イベントが12日、都内で行われ、トリプルキャストでメリー・ポピンズ役の濱田めぐみ（53）、笹本玲奈（40）、朝夏まなと（41）らが出席した。ジュリー・アンドリュース主演の映画で知られ、日本版キャストのミュージカルは18年、22年に続く再々演となる。今作から参加の朝夏は、18年の日本初演は客席にいた。