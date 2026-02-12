お笑いコンビ「品川庄司」の品川祐（53）が12日、自身のインスタグラムを更新。自身が監督を務めるTBS系ドラマ「マトリと狂犬」（火曜深夜1・28）にエキストラとして参加してきた人気芸人を明かした。品川は「マトリと狂犬4話」と添え、お笑いトリオ「ロバート」山本博との2ショット写真をアップ。「俺がXでエキストラ募集の呼びかけをしたのを見て、俺にはなんの連絡もせずに応募して書類審査を勝ち抜き。現場に現れた」と