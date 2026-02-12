TikTokフォロワー数350万人超のなな茶が11日、自身のSNSを更新。結婚と第1子の妊娠を報告した。【写真】ウエディングドレス姿で結婚と第1子妊娠を報告したなな茶「私事ですが、 かねてよりお付き合いしていた一般男性と結婚いたしました。また、第一子を授かり安定期に入りましたことをご報告させていただきます」と報告。ウエディングドレス姿を披露した。「これからは母としても 成長できるよう精進して参ります。今後とも