国民生活センターは10日、まもなく電力小売り全面自由化から10年となる中、電気やガスの契約に関するトラブルの相談が依然として寄せられているとして、注意喚起した。国民生活センターによると、去年7月、20代の男性の自宅アパートを訪問した事業者が、「このアパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる」などと説明。男性は申込書に記入したが、後日アパートの管理会社に問い合わせたところ、電力プランの変更な