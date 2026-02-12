元保護犬をお家に迎えて、愛情を注ぎ続けたら…？3ヶ月後の素敵な変化が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万9000回再生を突破しています。 【動画：『不安でブルブル震える保護犬』をお迎え→３ヶ月、愛情を注ぎ続けた結果…あまりにも愛おしい『変化』】 保護犬を迎えて3ヶ月経ったら… TikTokアカウント「rescuedog.tape1226」に投稿されたのは、8歳の元保護犬「テープ」くんが飼い主さんと一緒に暮らし始めてからの様