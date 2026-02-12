レアル・マドリードはラ・リーガ第22節のラージョ・バジェカーノ戦でMFジュード・ベリンガムを失った。ベリンガムは開始まもない10分に左ふとももの裏を押さえて苦痛を訴え、涙を流しながらピッチから去っている。クラブは左足の半腱様筋の負傷であると発表した。当初は1カ月ほどの離脱であると報じられたが、当初の予想よりも重篤である可能性が出てきた。『MARCA』は「レアル・マドリードはベリンガムに対する最悪のニュースを受