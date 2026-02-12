トッテナムでプレイするFWウィルソン・オドベール（21）が重傷を負った可能性があるようだ。英『Daily Mail』が報じている。2024年夏よりトッテナムでプレイする同選手は今シーズンここまで公式戦33試合に出場し、2ゴール5アシストを記録していたが、プレミアリーグ第26節のニューカッスル戦で負傷。35分にマティス・テルとの交代を余儀なくされたが、同メディアによれば、左膝前十字靭帯の断裂の可能性があるという。まだクラブか