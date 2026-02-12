女優の細川直美が11日に自身のアメブロを更新。バレンタインを前にした娘の“友チョコ”作りに関する現在の心境を明かした。この日、細川は「今年はデパートなどのバレンタイン催事に行けていない」と明かす一方で「先日お買い物に行った先で可愛いチョコレートがあったので購入しました」と報告。「はちみつや、化粧品を扱うHACCIの紫芋のペカンナッツチョコレート」と写真とともに紹介した。続けて、実食した感想を「お芋の、ほ