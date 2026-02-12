韓国のモバイルデバイスメーカー「ALT」（アルト）が、日本市場に上陸した。第1弾製品として折りたたみケータイタイプのスマートフォン「MIVE（マイブ） ケースマ AT-M140J」を2月19日に発売する。価格は3万4800円。 MVNO事業者では、イオンモバイル、HISモバイル、J:COM MOBILE、LIBMOで取り扱われる。量販店では、ビックカメラとヨドバシカメラで取り扱われる。ALTによると、販路は順次