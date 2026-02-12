タレントの辻希美が11日に自身のアメブロを更新。夫でタレントの杉浦太陽の母親の誕生日を祝ったことを報告した。この日、辻は「たぁくんのお母さんのお誕生日のお祝いをしました」と報告。「焼肉orサムギョプサルを食べて似顔絵をプレゼント」と、食事やプレゼントで祝福したことを明かした。続けて、プレゼントを渡した際の義母の様子について「泣いて喜んでくれました」とコメント。「まだまだ沢山の孫の為にも健康でいてほしい