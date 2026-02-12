タレントの上原さくらが11日に自身のアメブロを更新。休日に娘とホットプレートでパンケーキを作ったことを報告した。この日、上原は「朝食後、夫はジムに行き、アウトドア用品店をぶらぶら見てくるんだそうで。娘はたまごっちをお世話しながらYouTube kidsを観てます。私は洗い物、洗濯物が終わってゴロゴロ」と、休日に家族がそれぞれ好きなことをして過ごしていると報告。「珍しいのだけど、今日は予定もないし、私はこの感じで