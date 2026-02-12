◆ミラノ・コルティナ五輪【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】モーグル女子決勝が行われ、２大会連続出場の冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝は４位だった。日本勢で唯一進んだ決勝２回目で、銅メダルのＰ・ラフォン（フランス）と同じ７８・００点をマークしたが、ターンの得点でわずか０・２点及ばずに号泣。異例の結末となり、０２年ソルトレークシティー五輪銅の里谷多英以来、同種目の日本勢２４年ぶり２人目の表彰台