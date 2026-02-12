ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアとの和平案をめぐるアメリカとの次回の協議は、領土問題が議題となる見通しだとメディアのインタビューで明らかにしました。【映像】ウクライナの街の様子ブルームバーグは11日、ゼレンスキー大統領が今月17日か18日の協議開催に向けたアメリカ側の提案を受け入れたと明らかにし、議題は領土問題に絞られるという見通しを示したと伝えました。アメリカ側は東部ドンバス地域に緩衝地