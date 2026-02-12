浦和のマチェイ・スコルジャ監督が１２日、アウェーのＦＣ東京戦（１４日・味スタ）に向けた会見に臨んだ。勝利した開幕の千葉戦（２〇０）で先発起用したＤＦ宮本優太について「彼はＤＦラインだけではなく、より広いチームのリーダー」と評価し、さらなる期待を寄せた。京都への２年間にわたる期限付き移籍から、今季復帰した宮本。前回の浦和在籍時には右サイドバック（ＳＢ）を主戦場としていたが、京都でセンターバック（