アメリカのバンス副大統領はミラノ・コルティナオリンピック™のアメリカ代表の選手がトランプ政権の移民対策などに対して意見を述べたことについて「政治的な発言をすべきでない」と忠告しました。アメリカ バンス副大統領「政治について減らず口をたたくためにそこにいるのではない。オリンピック選手が政治について発言するなら、ある程度の反発を覚悟しておくべきだ」バンス副大統領は11日、記者団に対しこのように