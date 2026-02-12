NHKの人気ドキュメンタリー番組「新プロジェクトX〜挑戦者たち〜」（土曜後7・30）の新キャスターに大谷舞風アナウンサー（28）が就任することが12日、分かった。この日行われた「NHK番組改定・番組キャスター取材会」で発表された。「新プロジェクトX」は人気ドキュメンタリー番組「プロジェクトX」の新シリーズとして2024年4月からスタート。「失われた時代の挑戦」をテーマに、平成から令和への30余年に目を向け、知られざ