埼玉県川口市の交差点近くで、上水道の水道管から大量の水が噴き出しました。道路から大量の水が空に向かって吹き出しています。【映像】空に向かって噴出する水（現場の様子）川口市赤芝新田の交差点で午前11時すぎ「道路から水が吹き出している」と110番通報がありました。警察や県などによりますと、水道管から大量の水が噴き出し、周辺は水浸しになりました。当時、県の水道局の職員が上水道の水道管の空気弁を交換する