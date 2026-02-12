資料マスク 岡山市によりますと、12日、市内の4小学校、1中学校、1高校の合わせて57人がインフルエンザとみられる症状で欠席し、学級閉鎖の措置をとりました。 岡山県は2025年11月28日、県下全域にインフルエンザ警報を発令し、マスクの着用や手洗いの徹底を呼び掛けています。