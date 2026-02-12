ヘアケアブランド・ハニークから、TVアニメ「うる星やつら」とコラボした数量限定アイテムが登場♡アニメの人気キャラクター・ラムちゃんを描いたスペシャルデザインは見ているだけでも気分が上がる可愛さです。髪を芯から鍛える「ハニープロテイン処方」で、うねりや広がりを抑え潤いある“蜜髪”へと導くシャンプー＆ヘアトリートメントキットに加え、カスタムヘアオイルや夜も使えるヘアミ