著作権で相続されるのは著作財産権のみです（c）Getty Images 著作権には「著作財産権」と「著作者人格権」の2つが含まれており、そのうち著作財産権だけが相続の対象となります。著作権の相続については、相続税評価や保護期間、相続後の管理などさまざまなポイントに注意が必要です。弁護士や税理士のサポートを受けながら、早い段階から相続対策を検討しましょう。著作権の相続について、弁護士が詳しく解説します。