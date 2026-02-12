浦和のマチェイ・スコルジャ監督が12日、次節14日のFC東京戦（味スタ）に向けてオンライン会見を開き、故障離脱中のMFグスタフソンの現状を説明した。2―0で勝利した7日に千葉戦を欠場しボランチについて「まだ回復している段階です。FC東京戦に出場する可能性は非常に小さい。肉離れのような大きなケガではない。危険な状態ではないが、痛みがまだ残っています。いかに年間を通じてマネジメントできるか。1試合出て、痛みが再